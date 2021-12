Da Redação

Dicas para preparar um Natal agradável para sua família

O Natal é um período marcado por tradições, que incluem as decorações natalinas, o decorar da árvore de Natal, a troca de presentes, a realização da ceia e no aspecto religioso a Missa do Galo.

continua após publicidade .

De acordo com o papa Sisto III, este nome está ligado ao canto do galo, ao celebrar o nascimento de Jesus, que ocorreu do dia 24 de dezembro ao dia 25 ,e também o canto do galo por três vezes na negação do discípulo Pedro, após a prisão do Mestre Jesus.

Portanto, são tantos símbolos referentes a essa data, que deveríamos somente nos centrar em Jesus, que veio para evangelizar os filhos da Terra. Como em qualquer evento, temos que nos preparar com antecedência, principalmente nós cristãos.

continua após publicidade .

A melhor maneira de evitar inconvenientes e estresse é, sem dúvida, ir vendo se tudo está em ordem; a limpeza geral, os enfeites natalinos retirados das caixas, as toalhas, que vão compor a ceia, as louças requintadas, o livro de receitas para a preparação dos deliciosos quitutes, a lista de presentes e, por fim ,a escolha da roupa para o grande dia.

Após essas sugestões, chegou a hora de começar a enfeitar a casa com as bolas coloridas, os pisca-piscas, as velas aromáticas, as belas guirlandas enfeitando as portas, simbolizando as boas vindas aos visitantes. Enfim, outros fatores referentes a este dia. É óbvio que alguns já enfeitaram suas casas, estabelecimentos comerciais, os pontos principais das cidades. Mas o que interessa é que estamos nos preparando para o grande dia.

Outro fator imprescindível ,são as flores de tonalidades vermelha, amarela e ferrugem. Dê um enfoque todo especial para a flor do espírito-santo, muito requisitada nessa época. Elas ficam lindas e charmosas em cachepôs e decorando vários setores da sala de estar, jantar e estabelecimentos comerciais, incrementadas junto aos enfeites natalinos.

continua após publicidade .

Depois destes preparativos, agora é hora de manusear o livro de receitas e começar a listar os itens para a ceia; o clássico peru, as sobremesas e as bebidas. Por tradição, a ceia de Natal é servida à meia-noite, mas nada impede de você, colocar vários petiscos,castanhas,nozes, pistaches, queijos, frutas secas, dentre outras iguarias, para serem degustadas antes.

Outro item que se deve pensar, é um cantinho para as crianças se distraírem, assim os adultos irão ficar menos estressados. Depois de tudo esquematizado, vejam os aromas suaves em spray ou incensos, de mirra ou outra essência suave, para energizar, os ambientes, fazendo com que os anjos

da anunciação sob o comando do anjo arcanjo Gabriel, comecem a ancorar, preparando o local para darmos as boas-vindas ao principal homenageado da festa: Jesus, o qual muitos no consumismo, esquecem do próprio aniversariante. Lembremo- nos antes da Ceia, fazemos a prece da Ave-maria, palavras proferidas pelo arcanjo Gabriel, a Maria antes na Anunciação. A seguir um Pai-Nosso, poderosa prece que Jesus ensinou aos discípulos

Portanto, que todos os joelhos neste momento se dobrarão, e todas as línguas confessem que Jesus, é o único Rei dos reis, Senhor dos senhores, que nos mostrou toda humildade, nasceu em uma simples manjedoura, cercado apenas pelos animais, nos mostrando a pureza deles e a pequenez do ser humano.