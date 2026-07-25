Segundo os princípios dessa filosofia chinesa, cada espaço da casa, do comércio ou local de trabalho merece atenção. E podem influenciar em diferentes áreas da vida, como na saúde, nos relacionamentos, na prosperidade e no desenvolvimento profissional.

Entre os ambientes que merecem atenção estão os banheiros. No Feng Shui, eles são considerados locais de grande escoamento energético, tanto do nosso corpo, como ralos, vasos sanitários, tubulações e água em constante movimento. A água, nessa filosofia, está ligada à energia da prosperidade, da vitalidade e das oportunidades. Quando ela é escoada através de qualquer local sem controle, há sério bloqueio energético, como: torneira pingando, descarga com defeito, canos obstruídos, infiltração, vazamento, mofo, etc. Devem ser consertados o mais rápido possível.

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Isso não significa que o banheiro seja o vilão da casa, mas que necessita ser bem cuidado. A primeira dica é mantê-lo sempre limpo, organizado, iluminado e ventilado, lixo descartado diariamente, evitar excesso de roupas sujas. Evitar a tampa do vaso sanitário e a porta do banheiro abertas, devendo sempre permanecer fechadas para que as energias nefastas não circulem pela casa. Plantas naturais, quando houver luz adequada, ajudam a renovar o ambiente e simbolizam crescimento, em especial o lírio-da-paz, que tem a função de limpar as energias pesadas do local, como as lindas e aconchegantes violetas lilases.

Outro ponto importante são as escadas. Por representarem movimento constante de subida e descida, podem acelerar ou dispersar o fluxo energético do local e oscilar a parte financeira. As escadas em formato caracol são as rainhas da estabilidade em todos os sentidos. Para mantê-las equilibradas, deve-se colocar plantas no final do primeiro degrau e, no último degrau que dá acesso ao chão, um tapete pesado para não deixar a energia dissipar.

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Os espelhos também são ferramentas muito poderosas dentro dessa filosofia chinesa. Eles podem ampliar, como também podem dissipar o que está diante deles. Por isso, deve-se evitar refletir desordem, lixo, porta de banheiro, podendo simbolicamente multiplicar aquilo que não se deseja fortalecer. O ideal é que reflitam algo belo e que traga prosperidade e fartura, como uma linda paisagem externa que reflita internamente, um vaso florido, uma fruteira repleta de frutas variadas. Enfim, refletir o que é belo, assim a energia se multiplicará por todo o ambiente. No quarto, quando eles estão voltados diretamente para a cama, podem causar sensação de agitação e interferir no sono. Se possível, devem ser cobertos antes de dormir.

Além dessas orientações, alguns cuidados simples ajudam a harmonizar qualquer ambiente, desde que se evite acúmulos, abrindo sempre as janelas diariamente, permitindo a entrada da luz natural, e cuidando das plantas, que são grandes termômetros que auxiliam na limpeza energética dos ambientes. Para algumas pessoas, o Feng Shui pode parecer uma prática fantasiosa. Entretanto, seus princípios contribuem para deixar os ambientes agradáveis e acolhedores. Muitas empresas, profissionais e pessoas bem-sucedidas utilizam seus ensinamentos como uma ferramenta complementar para melhorar o bem-estar e a produtividade.



