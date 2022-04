Da Redação

Dia Mundial da água - Dicas para não desperdiçar

Olá, amigos e leitores!

continua após publicidade .

Se não preservarmos o consumo desse líquido maravilhoso, estamos fadados a ficar sem ele.



Confiram algumas dicas:

continua após publicidade .

- Diminuir o tempo do banho no chuveiro;

- Evitar o desperdício d’água na hora de lavar a louça;

- Evitar o desperdício quando for lavar a calçada ou molhar as plantas;

continua após publicidade .

- Evitar de deixar a torneira aberta quando estiver escovando os dentes;

- Verificar vazamentos;

- Se possível, reutilizar a água da chuva, para lavar a calçada ou para outro fim.

continua após publicidade .

Segundo dados, os países com falta d’água no mundo concentram-se no Oriente Médio, Israel, Líbano, Irá, Jordânia, Paquistão e outros.

Como no Brasil, onde algumas regiões sofrem com os níveis hídricos, vamos preservar esse poderoso líquido com todo carinho.

Um grande abraço!