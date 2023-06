Da Redação

Uma regra básica da filosofia chinesa é a seguinte: antes de amar alguém é preciso amar a si em primeiro lugar. E é justamente aí que começa a importância dos cuidados que devemos ter com nosso corpo, com nossa saúde, com nossos pensamentos, com as roupas que usamos, e depois com as pessoas que estão ao nosso lado.

Geralmente, pensamos nas outras pessoas e vamos ficando para depois... Isso ocorre com muitas de nós, até mesmo com a gente!

Esses cuidados especiais também devem ser aplicados em nossa casa, mantendo-a limpa, arrumada, livre de objetos e roupas que não se usa mais.

Através dessas diretrizes, estamos atraindo energias harmoniosas em todos os sentidos em nosso lar. Sem contar que a vida sentimental melhora sensivelmente.

