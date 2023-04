Da Redação

Antes de pensar na decoração de qualquer espaço, é preciso pensar primeiro na construção ou locação do imóvel.

Como?

Através da combinação do terreno, do urbanismo com plantas viçosas, da vizinhança e principalmente, do local. O interessante é observar o terreno antes da construção, ou do imóvel que será alugado ou comprado.

As dicas valem também para qualquer área comercial. Assim, fica mais fácil chegar a um equilíbrio de energia.

Outra sugestão, é observar se o local foi ou está em frente a locais como:

>Hospital - há neste local uma intensa energia de pessoas doentes e daquelas que morreram.

>Funerária ou capela mortuária - tem energia de tristeza e dor.

>Cemitério - tem a nefasta energia das pessoas mortas.

>Matadouro - é encontrada muita energia negativa ligada ao medo, ao desespero e a dor.

>Igreja ou templo - apresenta as energias das pessoas que muitas vezes estão em sofrimento.

>Delegacia - local de energia de agressão e morte.

É bom também evitar terrenos que foram vítimas de incêndio, devido à toda a energia do local que foi aniquilada pelo fogo.

O ideal, antes da construção, é retirar mais ou menos um metro da terra e colocar outra sadia.

O mesmo deve-se fazer com a terra, onde o sangue dos animais no matadouro, foram para o abate.

Se no imóvel locado ou comprado houve assassinato, suicídio, morte por doença ou outro motivo, brigas palavrões, deve-se passar nas paredes antes da pintura, uma mão de cal, para limpar as energias plasmadas nela.

Acreditem ou não, as paredes absorvem tudo de bom o ruim. No chão, uma solução de produto de limpeza de alfazema com uma pedra de anil.

SUGESTÃO

Outra sugestão do Feng Shui para quem vai construir, dar preferência para terrenos quadrados e retangulares, e que tenham atrás árvores, montanhas ou prédios, agindo como guardiões protetores.

CURAS

Qualquer tipo de construção baixa ou locada, dos itens negativos frisados, deve-se fazer uma barreira de proteção com plantas altas ou muros.

Nas casas com muro na frente, passar uma mão de cal, depois a pintura.

No caso de apartamentos com as janelas em direções negativas, aconselha-se colocar floreiras nas janelas com plantas que tampem a visão nefasta. Evite plantas com espinhos ou jiboias.

Ter a preocupação antes de construir ou locar um imóvel é saber o histórico com a vizinhança.

A integração entre o Feng Shui e a arquitetura traz muitos benefícios na vida das pessoas, tanto no aspecto pessoal, quanto no financeiro e profissional.

O importante é deixar claro que não só profissionais da área tem acesso, mas qualquer pessoa, através de sugestões na internet e de bons livros e autores.