Da Redação

Cuide de seu jardim com carinho...

Está na hora de rever os hábitos de deixar as coisas pra depois e dedicar um tempo para olhar como está a parte externa da casa, ou seja, o jardim da frente ou o quintal dos fundos. Em edições passadas destacamos a importância da filosofia do Feng Shui para a parte interna da casa ou mesmo do apartamento, como forma de afastar energias negativas e atrair prosperidade.

Hoje, as dicas são para a parte externa da casa, incluindo o jardim, garagem e depósito que guardam objetos considerados inúteis pelos moradores, transformando o local em verdadeiro local de despejo. A filosofia do Feng Shui, é bom que se repita, não serve apenas para os espaços internos e externos da casa, podendo se estender para empresas, fachadas de prédios, varandas de apartamentos e até para o embelezamento da cidade, uma vez que locais organizados, floridos e limpos propiciam beleza e bons presságios.

Sem contar, espaços que todos se sintam bem. Mesmo os incrédulos dessa filosofia, ao adotá-la, pode atestar que ela funciona operando verdadeiros " milagres". Por maior que possa ser o esforço e até mesmo a correria que os meses adiantados do ano nos impõem, vale a pena dar atenção aos espaços externos que alguns até não valorizam muito e para outros passam despercebidos.

E para essa filosofia, o jardim é um cartão de visita aos olhos de quem chega, sem contar as boas energias que fluem para dentro dos espaços. Portanto, é importante manter o jardim organizado, limpo e estabelecer um espaço específico para cada objeto e se livrar das bagunças. Um bom diagnóstico e com alguns pequenos acertos, se pode ter um jardim vitalizado e repleto de boas energias.

Comece observando a terra para ver se necessita de adubo, plantas mortas, ervas daninhas, plantas que não trazem boas energias e aquelas que são desafiadoras como coroa-de-cristo que remete sofrimento, árvores pendentes nas entradas, como os chorões que simboliza tristeza e decadência, plantas com espinhos como os cactos que agem como agulhas, comigo-ninguém-pode cujo veneno traz negatividade, sem contar ser tóxico para crianças e animais. As lindas e perigosas samambaias, com suas folhas voltadas para baixo simboliza decadência e vampirizam a energia de quem fica perto delas.

Se não houver solução, coloque-a em ambientes externo ou perto de um local ventilado onde não há pessoas por perto, principalmente as sensíveis ou enfermas. É claro que quando se fala dessas plantas, o ideal é não tê-las ou colocá-las em locais de pouca circulação. Escolha sempre plantas viçosas que crescem para cima, como o bambu mossô, podendo ser colocados até em varandas de apartamentos, para filtrar as energias ,atrair prosperidade e sorte.

Sem contar as flores vermelhas, formando um caminho nas entradas, que também atraem prosperidade e sucesso. Invista em plantas lindas e charmosas para atrair coloridas borboletas e frenéticos beijas flores, sugando seus néctares ,tornando este espaço um cantinho zen, onde se possa relaxar do estresse do dia a dia.

Invista também nas ervas e flores que exalam perfume pelo ar, como o manjericão, alecrim, a arruda, os jasmins e as lavandas e o verde dominante das folhagens onde seja visto da janela. Sem contar a energia que flui do borbulhar de uma fonte d'água adornada com flores ou um belo chafariz, onde os pássaros podem se refrescar de um dia ensolarado.

Quem mora em apartamento, já pode usufruir desse burburinho. Outra dica auspiciosa é um belo caramanchão, com lindas e floridas trepadeiras, com móveis de madeira apropriados para áreas externas ou estrutura metálica, ocupando um espaço aconchegante, como uma sala de estar ao ar livre, estimulando o convívio social para receber familiares e amigos.

Outra solução é a composição de redes ou bancos, alinhados com uma parede, onde se possa ver o refletir da natureza criada pelas suas próprias mãos. Quem mora em apartamento merece e pode ter um espaço verde na varanda com os jardins verticais, através do colorido e do aroma das flores, em vasos ou floreiras, ocupando um espaço precioso do ambiente. Sem contar vasinhos de ervas aromática na bancada da pia da cozinha, ou no peitoril da janela.

Outra dica importantíssima dessa filosofia, é compor dois vasos ou plantas que fiquem alinhados na direção da porta de entrada da casa ou apartamento, simbolizando a energia de dois guardiões do local nas fachadas de prédios, empresas ou entradas da cidade, os majestosos coqueiros ou palmeiras são os grandes protetores.

Um majestoso vaso de guiné com espada de São Jorge, na entrada de locais comerciais, é um grande protetor. Viu como é fácil e prazeroso seguir algumas sugestões do Feng Shui? Só há um porém, só uma pessoa que conheça a fundo dessa filosofia, pode trabalhar em grandes projetos.