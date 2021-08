Da Redação

CORES PARA SE CONECTAR COM ANJOS E ARCANJOS

Na coluna da edição passada abordamos as texturas, cores e aromas que os anjos adoram. Hoje, vamos dar dicas da cor ideal para cada dia da semana, seu significado e características angelicais, bem como sobre o poder da cromoterapia, também conhecida como terapia das cores, que tem a finalidade de harmonizar nosso corpo e nossa alma.

Então, que tal aproveitar os mais variados benefícios da magia das cores para mudar o nosso astral e nos conectar com os mensageiros angelicais?

CONFIRA QUAL COR IDEAL PARA USAR EM CADA DIA DA SEMANA:

>DOMINGO - Está relacionado ao sol, a energia máxima do vigor, regente do anjo arcanjo Miguel. Neste dia são indicadas as cores amarela e alaranjada, ligadas à vivacidade, à força e ao poder. É também um dia para refletir tudo que aconteceu na semana e se preparar para o início da próxima.

>SEGUNDA-FEIRA - Dia que reflete a energia lunar e do Senhor da Lua, o arcanjo Gabriel. Para começar a semana trazendo bons presságios, use roupas nas cores claras ou tons perolados. Mesmo que esse dia seja agregado à lua e aos tons claros, pode-se também usar peças de roupas ou acessórios nas cores quentes, como os tons vermelhos, sendo essa cor estimulante e revigorante que traz disposição para começar a semana com mais energia e ânimo.

>TERÇA- FEIRA - A cor ideal para este dia da semana são os tons de amarelo e laranja, para trazer mais coragem, ousadia e decisões. Camael é o regente desse dia da semana, auxiliando na fluidez de novas perspectivas relacionadas a negócios ou vendas. Essas cores também trabalham com a mente. Portanto, são ideais para aumentar a concentração, disciplina, foco no trabalho e nos estudos. Ótimas para se usar no processo depressivo, desânimo ou tristeza.

>QUARTA-FEIRA - Para esse dia da semana, a cor ideal é a que traz a energia do verde das matas que remete ao arcanjo Rafael, o anjo da cura. A cor verde está relacionada à cura e renovação das células. O anjo arcanjo Rafael auxilia também a ciência, ativando as áreas cerebrais com a cor amarela, ideal para quem for prestar vestibular, concursos ou qualquer outro tipo de estudo nessa área.

>QUINTA-FEIRA - Energia do arcanjo Zadkiel, trazendo a cor azul da intuição para clarear ideias e encontrar respostas. Essa cor é ideal para ser usada por pessoas agitadas, nervosas e agressivas, pois tende a acalmar e relaxar. No entanto, deve ser evitada por pessoas depressivas e desanimadas.

>SEXTA-FEIRA - Arcanjo Haniel é o anjo desse dia da semana, chefe dos anjos cupidos e dos relacionamentos afetivos. Neste dia, já com cheirinho de fim de semana, a ansiedade pela chegada do sábado fica mais intensa. Para ativar mais este dia com a intercessão dos anjos amorosos, o ideal são os tons rosas, desde o intenso ao suave.

>SÁBADO- Cassiel é o anjo arcanjo regente desse dia da semana, das cores preta e tons do roxo ao lilás claro. Essas cores têm o poder de purificar e trazer proteção. Mas como este dia é do descanso e de curtição, se você for passar o fim de semana com sua alma gêmea, o caminho para estimular e aflorar afeto, a comunicação entre o casal o look na cor rosa é o ideal. Se está querendo conquistar alguém estimulando seu lado sedutor, use a cor quente das texturas do vermelho que estimula as grandes paixões.



