Consagração do lar com energia do altar do Arcanjo Gabriel

O termômetro da espiritualidade e a paz interior acontecem quando nos conectamos com seres superiores, quer em templos religiosos ou mesmo no silêncio do espaço sagrado organizado em nosso lar.

Quando estamos conectados com as leis divinas, angelicais ou com outro mentor de nossa crença, podemos viver de forma harmoniosa e construtiva no caminhar até o infinito. O espaço sagrado montado em nossa casa tem o poder de captar a energia do maravilhoso anjo, arcanjo Gabriel, o anjo da Humanidade, espírito da verdade, anjo da Anunciação, ressurreição e tantos outros atributos referenciados a ele.

Gabriel recebeu a missão mais importante da história da humanidade: o nascimento do Mestre Jesus, através da Virgem Maria, para pregar o Evangelho aos filhos de Adão e Eva.

A saudação a Maria de Nazaré pode ser proferida em vários idiomas, mas com o mesmo significado. ”Ave, Maria = Salve, Maria”.

Portanto, ao abrir a porta de nossa casa para amigos e familiares queridos, o verdadeiro anfitrião, Jesus, logo chegará para apascentar a todos com a humildade e ensinamentos que nos deixou. Para recebê-lo, escolha um espaço, de preferência na sala de estar, para montar este abençoado altar, o ancoradouro para nossas preces, louvores e pedidos ao anjo Gabriel, que sempre esteve junto a Jesus, desde o seu nascimento até a sua triste trajetória rumo ao Calvário.

OS ACESSÓRIOS QUE VÃO COMPOR O ALTAR DE GABRIEL:

>Uma imagem de Gabriel e da Imaculada Virgem Maria.

>Um cristal branco, ou pedra da lua.

>Incensário para os incensos de jasmim ou rosa branca

>Suporte para vela palito na cor branca.

>Uma caixa de fósforo.

>Um vaso com água para duas rosas brancas, ou um vasinho com terra com lírio perfumado ou lírio da paz, espécie mini. (o lírio perfumado foi a flor que Gabriel ofertou a Maria, em sinal de humildade)

>Um bloco para os pedidos.

>Bíblia Sagrada, aberta no salmo O BOM PASTOR|

NOTA

Acenda o incenso e a vela (em o local seguro e longe de qualquer material inflamável que possa provocar incêndio). Com todo respeito e muito amor, monte este ancoradouro abençoado.

Sempre as 18 horas (Hora da Ave- Maria) faça suas preces, saudando a Maria com essa maravilhosa oração:

“Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e Bendito é o Fruto do vosso ventre Jesus”.

A seguir reze um Pai-Nosso e faça os seus pedidos, verbal ou por escrito, com toda fé.

Este local deve ser somente de Gabriel e da Imaculada Virgem Maria, não coloque outros santos.

O QUE PEDIR A ESTE ARCANJO?

Fortalecimento espiritual, boas notícias, união e proteção familiar, questões ligadas a gravidez e até infertilidade.

Proteção dos bebês e das crianças. Sua energia está mais acentuada, às segundas-feiras, em especial na lua crescente ou cheia.

Enfim, que este ancoradouro angelical, em homenagem ao Arcanjo Gabriel, seja nosso porto seguro para nossas preces e contato com o Grande Avatar da humanidade, que se sujeitou a vir à Terra para nos mostrar que mesmo sendo um ser especial, sempre foi um humilde cordeiro de Deus.

Será que neste mundo onde devemos seguir seus passos, estamos fazendo jus ao seu sacrifício?

Será que em nosso mundo cotidiano, avaliamos como anda a sintonia entre nossas crenças e nossos atos?

Essa é uma reflexão que devemos fazer sempre...