Da Redação

Conhecendo um pouco da trajetória de Arcanjo Gabriel

No Islã, ele é conhecido como “Gibril”, Anjo da Humanidade, Espírito da Verdade, Anjo da Anunciação, Anjo Portador das Boas Notícias...

Ao arcanjo Gabriel, coube a missão mais importante da história da humanidade: anunciar à Maria o nascimento de seu filho Jesus, que viria ao mundo com a finalidade de semear o “Evangelho” aos filhos de Adão e Eva e observar todos os nossos pecados.

Gabriel sempre esteve junto a Jesus, desde o seu nascimento, também no Monte das Oliveiras, até sua triste trajetória rumo ao Calvário e junto a lápide, depois da sua crucificação. Talvez devido a este fato, ele também é conhecido como anjo da ressurreição.

FATOS RELEVANTES, ONDE SUA PRESENÇA FOI MARCANTE:

Ditou ao profeta Maomé o Alcorão, livro sagrado do Islamismo, cujas palavras foram reveladas por Deus, sob a sua intercessão. Sendo este livro comparado ao Novo Testamento cristão.

Apareceu nas previsões de Daniel, explicando-lhe a simbologia entre a luta do bode e o carneiro, que seriam o aparecimento e desaparecimento dos impérios.

Sua liderança também foi marcante na destruição das cidades pecaminosas, como Sodoma e Gomorra.

Ele e o arcanjo Miguel foram presenças constantes nos testemunhos de Joana d’ Arc, onde a influenciaram na terrível batalha da guerra dos cem anos, entre a França e a Inglaterra.Enfim, sua trajetória sempre foi inusitada e marcante...

Nas artes cristãs, ele às vezes aparece ajoelhado diante da Virgem Maria, em sinal de humildade, ofertando-lhe um lírio - símbolo de pureza.

Outras vezes ele aparece ricamente vestido, segurando um cetro simbolizando a vinda do Rei dos reis, ou segurando um rolo ou pergaminho, onde estão grafadas em latim as palavras da Ave -Maria, proferidas por ele no momento da Anunciação ou, ainda, tocando uma trombeta, avisando sobre o Juízo Final.

Sua presença se faz mais acentuada as segundas-feiras, em especial às 18 horas - “Hora da Ave Maria”. Neste exato momento reza-se essa poderosa prece e faz-se os pedidos com fé. Seus protegidos são as famílias, gestantes, as crianças e principalmente aqueles que fazem parte da área de ginecologia.

Pedra preciosas que estão sob sua proteção energética são pedra-da-lua, diamante, cristal da rocha e as sutis pérolas. Seu lar espiritual fica próximo ao Monte Shasta, na Califórnia, Estados Unidos.

O QUE SE DEVE PEDIR A ESTE ARCANJO?

Fortalecimento espiritual, boas notícias, união e proteção familiar, questões ligadas à gravidez e proteção na hora do parto, bem como doenças relacionadas ao sexo feminino e até infertilidade. Sem contar proteção na saúde do bebê, pois ele sempre está atendendo a alma que está prestes a reencarnar.

Portanto, Gabriel é o intercessor das ordens divinas e estará sempre nos auxiliando e protegendo em nossa caminhada.

Para isso, temos que acreditar e ter fé nesses emissários de Deus, fazendo uma reflexão da nossa vida.