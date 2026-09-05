Os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael tem vestimentas e objetos próprios que ajudam a identificá-los

Na arte sacra, os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael aparecem acompanhados de objetos e vestimentas que ajudam a identificá-los. Esses elementos não são apenas ornamentos: muitos recordam a missão atribuída a cada arcanjo nas Escrituras Sagradas, outros foram acrescentados pela tradição e pela iconografia cristã ao longo dos séculos.

São Miguel - o guerreiro e defensor do povo de Deus. Costuma ser representado com roupas de guerreiro, com espada, escudo, segurando nas mãos uma corrente e, às vezes, segurando uma balança.

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• Espada - representa a luta contra o mal, a força da verdade e a vitória de Deus. A espada não é simplesmente uma arma física, mas o símbolo do combate espiritual.

• Armadura e roupa de guerreiro - representam coragem, vigilância e prontidão para cumprir a vontade divina.

• Dragão ou demônio sob seus pés - representa o mal derrotado.

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• Corrente nas mãos - simboliza que a antiga serpente vai ficar presa por mil anos.

• A balança - em algumas representações, ele aparece segurando uma balança, simbolizando o julgamento e o peso das almas. Umas são colônias espirituais de aprendizado, outras para colônias umbralinas.

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São Gabriel - o mensageiro de Deus. Gabriel possui uma aparência geralmente serena e calma. Nas representações da Anunciação, onde ele aparece ajoelhado diante da Virgem Maria, anunciando a vinda de Jesus Cristo. Seu símbolo mais conhecido é o lírio branco, simbolizando pureza e virgindade de Maria. Outras vezes, ele aparece com roupas brancas que evocam pureza, luz e paz. Algumas vezes, ele aparece com vestimentas ricamente ornamentadas ou douradas. Em algumas representações, Gabriel aparece abrindo um pergaminho onde está grafada a oração da Ave-Maria. Esses acessórios não são atribuídos à Bíblia, podem ser uma escolha para expressar dignidade ou proteção espiritual.

São Rafael - o companheiro dos viajantes, guia e curador. No livro de Tobias, ele aparece em forma humana com o nome fictício de Azarias. Mais tarde, ele revela sua identidade e explica que sua missão era ajudar Tobias e curar Tobit. Por isso, ele aparece segurando um peixe, onde, através de suas entranhas, ele cura Tobit da cegueira e livra Sara das influências dos demônios que mataram seus maridos. Outras vezes, ele aparece segurando um cajado, que representa o caminho, a orientação e a proteção durante a jornada.

• Sacola ou bolsa de viagem - lembra seu longo caminho ao lado de Tobias, simboliza a própria peregrinação pela vida.

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Assim, Miguel protege, Gabriel anuncia e Rafael acompanha a cura. Os símbolos atribuídos aos arcanjos são apenas elementos ilustrativos usados para identificá-los.

O único digno de adoração é Deus e Jesus Eles são os mensageiros



