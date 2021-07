Da Redação

Conheça um pouco da trajetória do Arcanjo Miguel

ARCANJO MIGUEL

O impetuoso Príncipe da Luz... O poderoso Anjo Guerreiro

“Seu corpo brilhava como o crisólito e seu rosto como o relâmpago; seus olhos resplandeciam como tochas de fogo e seus braços e pernas como bronze polido. E ao falar, sua voz era como o barulho de uma multidão” Daniel 10.6 - Bíblia Sagrada.

Na coluna de hoje, vamos finalizar a trajetória dos três arcanjos mencionados nos textos bíblicos: Gabriel, Rafael e Miguel, os mais conhecidos na esfera mundial. Os arcanjos estão em um grau mais elevado que os anjos, sendo considerados anjos chefes, os quais supervisionam todos os coros angelicais, além de comandar as atividades das Nações, Estados, cidades, líderes e grandes grupos de pessoas.

Hoje nosso testemunho será sobre o grande anjo-arcanjo Guerreiro: o Impetuoso Miguel, considerado o maior líder de todos os arcanjos.

Seu nome sintetiza a atitude especial do espírito do bem (“Quem é Deus ou Força de Deus’’), mostrando que o arcanjo Miguel e seus anjos estão continuamente na presença do “Pai” que está no céu. Alguns teólogos e angeólogos identificam Miguel, como o próprio Cristo e não um simples anjo.

No Judaísmo e no Islamismo, é o único arcanjo mencionado pelo nome e, em algumas passagens dos textos bíblicos, como em Apocalipse 12, no conflito cósmico que se originou no céu com os anjos decaídos, e que se estende ao longo da história da humanidade.

Em Apocalipse 20;1, acredita-se que o arcanjo Miguel é aquele que descerá do céu com a chave do abismo, acorrentando o dragão por mil anos. Ele também é citado em outras passagens bíblicas como em Daniel 12:1, que enfatiza que Miguel é o grande príncipe e em Judas 9, que menciona que ele disputa com o maligno o corpo de Moisés(...)

Além dele ser um membro do Coro dos Anjos, Príncipe das Hierarquias dos Anjos Serafins, ele é o implacável defensor da humanidade, livrando-a dos resquícios negativos, das sementes do maligno, da propagação dos anjos caídos e do carma pecaminoso que envolve o planeta.

A Igreja Católica honrou Miguel, dando-lhe alusão a São Miguel, sendo santificado e referenciado dentre todos os anjos que fazem parte da hierarquia celestial.

Capelas, templos, montes, hospitais espalhados por várias partes do mundo dedicados a este monumental anjo guerreiro, atestam seu poder.

Um fato inusitado: sua aparição ocorreu na Itália no final do século V, onde após suas aparições, ele próprio consagrou o Monte Gargano como local de cura e fé, lugar que é visitado por milhares de peregrinos em busca da cura do corpo e da alma.

Além de ser guardião da Igreja Católica e do Estado de Israel, é padroeiro da França junto com Joana d’ Arc, e também da Rússia e da Ucrânia.

SIMBOLOGIA E ASSOCIAÇÕES.

Sua representação está inserida no elemento fogo, na energia do sol, no aquecimento do verão e nas cores quentes do arco-íris.

Pedras preciosas que representam sua energia: gemas amarelas, vermelhas, douradas, o azul celestial da poderosa pedra lápis-lazúli, os majestosos girassóis e as verdejantes arrudas.

Metal que recebe sua proteção: ouro, em especial a aliança, a qual une duas pessoas pela eternidade.Seus símbolos:espada, correntes e balança.Geralmente ele e seus anjos são retratados com roupas de combate, simbolizando poder e luta contra as forças trevosas.A espada reluzente na cor azul do céu, simboliza o poder de Deus, jorrando flashes de luzes, a fim de exterminar o mal que a todo instante está se infiltrando na terra.A corrente na mão esquerda significa que ele prendeu as forças do mal, como se lê em Apocalipse 20:1.”Vi um anjo que descia do céu que tinha uma corrente nas mãos”...

A balança dourada simboliza a justiça de Deus e o peso dos pecados. Os justos irão para a luz, os pecadores para as trevas, rumo ao umbral ou ao inferno.

Seus protegidos:juízes, promotores, advogados, políticos, líderes de governo, pais de família, pescadores, policiais, bombeiros, marinheiros.O mais interessante que o refrão do Hino da Marinha americana, está centrado na força, fé e poder desse arcanjo: quando todos em coro cantam esse hino, fluxos de energias celestiais os abraçam carinhosamente...”Pai Eterno,dá-nos forças para salvar”...

Ele e suas hostes angelicais saem do retiro etérico, nas Montanhas Rochosas Canadenses, em Banff, próximo ao lago Louise, para libertar as almas no plano material e espiritual das garras dos anjos caídos que estão de prontidão para atacar.

Todos os que o procuram com fé, a fim de afastar as manifestações pecaminosas e o envolvimento do Anticristo, serão prontamente atendidos.

Sua presença fica mais acentuada aos domingos e todo primeiro domingo do mês, em especial às doze horas ou às quinze horas. Nesse exato momento, reza-se com fé pedindo sua intercessão, no desenrolar de qualquer situação.

*CONCLUSÃO.

Mesmo que o fato dos anjos e dos arcanjos seja algo ilusório para os céticos, é uma realidade para milhares que acreditam nas forças divinas agregadas a eles. Eu sou uma fiel relatora desse fato e das suas intercessões.

Ao analisarmos suas presenças contidos nas escrituras sagradas iremos ver suas veracidades, como na Epístola aos Hebreus 1:14 “Porventura não são todos eles espíritos servidores, enviados para servir aos que devem herdar a salvação? E em Mateus 18 a 10 “Jesus nos lembra que Seus anjos no céu estão continuamente na presença do Pai Celeste”. E no Salmo 91 vers 11 a 12. “Pois ele ordenará aos seus anjos que te guardem em todos os seus caminhos... PORTANTO, O NOSSO BRADO SERÁ... “SÃO MIGUEL, ROGAI POR NÓS...”

