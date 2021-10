Da Redação

Conheça regras básicas do Feng Shui

O Feng Shui, filosofia chinesa, está ligado à limpeza e organização para que as boas energias possam fluir livremente nos espaços. Já que estamos a pouco meses das festas de fim de ano,

continua após publicidade .

O Feng Shui faz algumas recomendações, principalmente para pessoas que têm a péssima mania de viver acumulando coisas. O mais importante é fazer uma verdadeira limpeza para se livrar do que está estocado e parado há anos. Para que isso aconteça, se faz necessário organizar metas de um mês, dois meses ou mais, fazendo uma triagem do que descartar, doar, vender ou conservar.

Para facilitar, organize caixas etiquetadas listando roupas, sapatos, objetos quebrados ou trincados, revistas, livros, etc. Nessas caixas escreva a sua intenção: doar, descartar, ficar ou vender.

continua após publicidade .

Depois dessa triagem, verifique a parte hidráulica da casa. Vazamentos e obstruções mexem simbolicamente na parte financeira dos moradores. Veja também como estão as paredes, se há mofo, rachaduras, partes inacabadas, lâmpadas queimadas, vidros , espelhos trincados ou quebrados. São detalhes que desequilibram a parte energética da casa.

Observe ainda a poluição visual da casa: muitos móveis acumulados, acessórios de decoração em excesso, acumulo de roupas sujas, lixos, quadros de imagens com temas tristes, fotos de pessoas falecidas espalhadas pela casa em porta retratos, caixas ou outros objetos embaixo da cama, plantas murchas ou secas, vasos sanitários ,esgotos e portas de banheiros abertas, que sempre devem estar fechadas, quartos de despejos entulhados de coisas inúteis e objetos que remetem à lembranças desagradáveis. Olhe minuciosamente tudo...

Enfim, todas estas recomendações do Feng Shui tem o objetivo de evitar a estagnação da vida familiar, financeira, sucesso profissional, abalo emocional e a própria saúde dos moradores.

continua após publicidade .

Observe também as entradas da casa ou do apartamento, mantendo-as limpas e organizadas para que as boas energias possam entrar e circular livremente, trazendo bons presságios.

Devemos fazer grande esforço para desapegar de coisas inúteis, que por alguma razão acabaram fazendo parte da nossa vida, quando se sabe que não há mais utilidade para si, podendo, no entanto, servir a outras pessoas que delas possam necessitar para se agasalhar, vestir, etc.

Após tudo organizado, aposte nas plantas e flores para decoração dos ambientes. Arranjos com cores e aromas são poderosos termômetros para detectar energias ruins. Se murcharem no local, reponha por outras mais viçosas, pois elas estão fazendo o processo de depuração do local.

Portanto, vamos seguir algumas sugestões dessa filosofia chinesa, que está ao alcance de qualquer um com sua simplicidade, para desbloquear as energias ruins que trazem péssimos presságios aos moradores tanto da casa, como também de estabelecimentos comerciais. Aos poucos vamos desvendando esses conhecimentos e ensinamentos, importantes para nossa reeducação, tanto dos espaços em que vivemos, como os cuidados que devemos ter com o nosso planeta.