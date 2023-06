Da Redação

Os cristais podem ser a solução...

No Feng Shui, o uso de cristais para equilibrar e direcionar a energia de um ambiente sempre foram bem-vindos.

Só há um porém: tudo que realizamos temos que colocar nossa intenção, seja em objetos em qualquer cômodo da casa, tanto para cura como para atrair boas energias.

VAMOS ÀS CURAS

Tanto as vigas como os espelhos já foram elucidados em posts anteriores o que eles acarretam. Em se tratando de vigas e espelhos, os cristais podem desempenhar um papel apaziguador. Nas vigas expostas tanto no teto como nas quinas das paredes,o Feng Shui sugere a colocação de cristais facetado

pendurado com um fio transparente na extremidade do teto. Se for nas quinas das paredes, fixado também com um fio transparente colado com uma cola potente no início da quina. Eles podem ajudar a quebrar e dispersar a energia densa, tornando-a mais suave.

OS ESPELHOS

Os espelhos como já foi visto não é só um vilão, ele também age às vezes como a estrela dos ambientes. Porém, quando ele reflete a pessoa dormindo ou imagens negativas, os cristais podem neutralizar e desviar a energia indesejada. Você pode pendurar um cristal facetado na frente do espelho, com um fio transparente ou nas proximidades onde o espelho está refletindo, para criar um campo de energia e equilíbrio.

Vasos de plantas viçosas, imagens externas de um jardim ou fonte da água são soluções auspiciosas, onde os espelhos duplicam as boas energias para dentro dos ambientes.

CRISTAIS ACONSELHÁVEIS

Pedras roladas de quartzo rosa, agregando todas as energias boas desse cristal(pedra dos relacionamentos) pedra rolada de ametista (sua cor lilás ou roxa tem o poder da transmutação de energias negativas em positivas ou um cristal transparente, que agrega todas as cores do espectro da cromoterapia,estudo das cores. Não coloque peças de vidro que não terá nenhum efeito.

>LEMBRE-SE: TUDO EM NOSSA VIDA É SINÔNIMO DE CRENÇA

ENTÃO, VIVA O FENG SHUI