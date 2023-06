Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Veja algumas alternativas para atrair energias positivas ao ambiente de trabalho:

continua após publicidade .

Cores suaves, podendo o designer ter uma parede com uma textura em cores quentes, como vermelho ou laranja para ativar o fluxo da prosperidade.

Tenha uma planta no seu local de trabalho. As mais indicadas são as de folhas redondas, com galhos para cima como sinal de ascensão.

continua após publicidade .

Tenha uma cadeira confortável de trabalho e sempre encostada em uma parede sólida para transmitir sensação de firmeza e segurança nos negócios.

Tenha um quadro de avisos fixado na parede para organizar seus compromissos.

Tenha algum objeto nas cores vermelha, amarela ou dourada para atrair prosperidade e sucesso (pode ser porta objetos, agenda).

continua após publicidade .

Seguindo essas sugestões, sua vida profissional e financeira tende a melhorar. Sem contar que se o seu local de trabalho está sempre em ordem, sua vida irá correr muito mais tranquila.

Lembre-se sempre: menos é mais!

Algumas sugestões: Feng Shui para o local de trabalho, de Richard Webster.

Siga o TNOnline no Google News