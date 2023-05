Da Redação

Quando ouvimos, no Feng Shui, o termo "chi" refere-se a energia que está presente em todas as coisas. No ar, na terra, na vegetação, no fluir das águas límpidas dos rios, nos locais, nos animais, na disposição dos móveis, nos acessórios, em nosso corpo…em tudo! Ele é a força vital que está presente em todas as coisas, inclusive em nosso ambiente, na escolha do terreno, no solo, etc.

Quando o "chi" flui de forma suave e livremente, sentimos uma sensação de harmonia, equilíbrio e bem-estar. Por outro lado, quando o "chi" está bloqueado ou flui muito rápido pode afetar negativamente a energia de um espaço e das pessoas.

Por exemplo, uma casa desorganizada, excesso de móveis, objetos de decoração, cômodos escuros, locais sem ventilação, além de outros fatores negativos, é um deus que nos acuda!

O chi preso acarreta pessoas doentes, financeiro a zero, brigas, depressão, ideias negativas...

Um fato também que deve ser observado é o que colocamos em casa ou no local de trabalho. Fiquem em alerta no que vocês compram ou ganham. Esses objetos podem estar impregnados do "chi" negativo da pessoa que os confeccionou. Já aconteceu de vocês obterem um objeto e trazer mau presságio ao local ou a você? Comigo já aconteceu. Tirei fora e a energia melhorou. Sem contar terreno e jardim mal cuidados, árvores retorcidas, animais peçonhentos, locais mal iluminados, entre outros fatores negativos que afetam tudo.

Além disso, até o "chi" de uma cidade e da população podem interferir em nosso dia a dia, pois uma cidade mal cuidada gera estagnação em todos os sentidos e até no progresso. Portanto, o objetivo do Feng Shui é direcionar e otimizar o fluxo do "chi" em tudo, em nosso ambiente, em nosso trabalho e em nossa vida para promover uma energia positiva, favorável e saudável. Esses objetivos só vão ser alcançados com várias técnicas de organização em todos os sentidos.

Principalmente, quando o homem se conscientizar que o DNA da terra e o ecossistema são os principais eixos do "chi" e os alicerces da vida.

Talvez um dia, ele tenha o mínimo de conscientização e respeito, e pense que através do"chi" todos os aspectos da vida começam a fluir positivamente.

Nota: evite deixar os móveis, sofás, camas e outros acessórios de decoração muito encostados na parede para que o "chi" não fique preso e possa fluir livremente.

Vamos observar cada cantinho da nossa casa, do local de trabalho e até da nossa cidade. Veja se o 'chi' está fluindo livremente e como ela influencia em nosso dia a dia. Podemos cooperar abrindo as janelas e seguindo algumas diretrizes do Feng Shui.