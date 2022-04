Da Redação

Carta pedido ao Arcanjo Miguel - Faça em casa!

Olá, amigos e leitores!

continua após publicidade .

Hoje, trago a 'Carta pedido ao arcanjo Miguel'.

Faça uma higienização corporal e coloque roupas limpas e confortáveis .Escolha um local tranquilo, se desejar acenda um incenso ,para fortalecer o contato. A seguir, em uma folha de papel sem uso, inicie sua carta.

continua após publicidade .

Coloque: Remetente - Ao Arcanjo Miguel. A seguir coloque seu nome.

#Solicitação

Os pedidos podem ser; profissional, união familiar ou sentimental, financeiro, vendas, locação de imóveis, saúde, como deixar vícios, desmanche de demanda. Só há um porém: não peça nada para prejudicar outra pessoa. Além de você não ser atendido, o feitiço volta para o feiticeiro.

continua após publicidade .

#Resumo

Faça seus pedidos no presente como se já tivesse acontecido e sempre agradecendo. Após escrever a carta, coloque seu nome, agradeça falando o nome do arcanjo Miguel. A seguir coloque o dia da semana, o mês e o ano. Coloque a carta em um envelope dentro da Bíblia no salmo 91 (Oráculo de proteção) por sete dias.

Depois queime a carta escrita, soprando as cinzas ao vento e agradeça. (cuidado no local que irá queimar a carta e com você).

continua após publicidade .

Aguarde as maravilhas que irão acontecer; isto é, se for do seu merecimento.

Exemplo da carta pedido:

continua após publicidade .

-Obrigado(a) arcanjo Miguel por ter conseguido este emprego, o qual estou sendo bem remunerado (a).

- Obrigado (a)arcanjo Miguel, pela união familiar e assim sucessivamente.





Um grande abraço!