Para a tradição bíblica, Deus é o Criador de tudo, eterno, único, fonte da vida, que se revela como alguém que se relaciona com o ser humano, que escuta, guia, corrige e ama.

Na Bíblia hebraica, Deus se apresentava a Moisés como: "Eu sou aquele que sou; um Deus presente na história, que caminha com seu povo no deserto rumo à Terra Prometida."

Ele está em todo lugar; a bíblia expressa isso de forma poética no salmo 139: " Para onde me ausentar do teu Espírito! Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mais profundo abismo, ali estarei também."

Ele não é só força impessoal, é presença viva, consciente, que dá sentido à vida, a tudo que faz parte da criação.

Ele esteve presente junto ao seu povo na Arca da Aliança, onde estavam os dez mandamentos, um pote de maná — alimento vindo do céu para saciar a fome do povo — e mais tarde o bastão de Arão, o primeiro sacerdote, irmão de Moisés. A arca era feita de madeira de acácia, revestida de ouro e sobre a tampa dois anjos querubins, simbolizando a presença de Deus por onde passava.

Deus continua sendo o ápice desde o Antigo ao Novo Testamento.

No Antigo Testamento, Ele age como o criador, o libertador, o legislador, aquele que caminha com o povo.

No Novo Testamento, Ele se manifesta como Deus do amor, da misericórdia, da justiça e da entrega, no corpo de Jesus Cristo.

Que esse Deus universal, o nosso Emanuel, permaneça presente entre nós, em nossas vidas, habite em nossas famílias e proteja a terra das flechas inflamadas do maligno.

