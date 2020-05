Bem-vindos ao mês de maio

QUE ELES TRAGAM MUITA LUZ,HARMONIA E SAÚDE AO NOSSO PLANETA. AMÉM

Nascidos em primeiro de maio - Anjo Veuliah

(Leia-se Vêualíar) - Anjo protetor.Influência também na prosperidade e na fertilidade.

Quem nasce sob a energia desse anjo,é uma pessoa íntegra,prudente,analítica e restritiva;buscando ter poucos amigos,mais que sejam sinceros e leais.

Horário para o contato angelical.

Das 14h até às 14h20 (início da tarde)

Aproveitem esses vinte minutos para suas preces angelicais.

Ou faça com fé seu salmo de proteção - 87(86) " Glória de Sião"- Desde que lançou seus alicerces sobre as montanhas sagradas,o Senhor prefere as portas de Sião a todas as moradas de Jacó...

SEUS AFAZERES.

Eles passam todos os dias pela Terra,por vinte minutos.

Depois vão para seus afazeres no plano espiritual,ou atender aqueles que necessitam de ajuda.