BEM-VINDOS, ANJOS DO MÊS DE DEZEMBRO

DATA TÃO ESPERADA POR NÓS CRISTÃOS...

QUE SUAS ENERGIAS LUMINOSAS, PROTEJAM A TODOS

Quem nasce no dia primeiro de dezembro está sob a energia do Anjo Haamiah (leia-se Raamíar)- Anjo da integridade e do crescimento espiritual. Você é uma pessoa extremamente refinada, tanto no vestir como em seus atos.

Seus conhecimentos são adquiridos por si própria, sendo considerada uma grande autodidata. Detesta ambientes conturbados e negativos. Horário para o contato angelical: das 12h20 às 12h40 (do dia).

Aproveitem estes vinte minutos, para suas preces angelicais. Ou faça com fé seu salmo de proteção 90(89)="Brevidade da vida humana"-Senhor,tu foste nosso abrigo, de geração em geração. Antes que nascessem os montes, e fossem engendradas a terra e o mundo...