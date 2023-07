Da Redação

Quando nos referimos ao Baguá, queremos dizer que ele é um diagrama que possui oito lados que correspondem a várias áreas da nossa vida. Elas incluem: trabalho, espiritualidade, família, prosperidade, sucesso, relacionamento, criatividade, amigos e o centro, corresponde a todas as áreas, representando a saúde, equilíbrio e harmonia.

Para aplicar o Baguá, você sobrepõe ele em uma planta baixa, sempre com a parte do setor de trabalho correspondendo porta principal, ou diretamente alinhado em cada cômodo. A partir daí, é possível identificar quais são as áreas que devem ser equilibradas.

A SEGUIR, CADA SETOR PARA SER ANALISADO:

1- SETOR DO TRABALHO - Este é o espaço da casa ou local do trabalho, onde sua vida profissional deve ser representada. Conhecido também como o "Canto da Carreira", da oportunidade e do crescimento. Cores ligadas à carreira são preto e azul-escuro, que representam a água, que no Feng Shui simboliza riqueza e sucesso.

Objetos mais adequados para este local são: um tapete na cor preta na entrada da porta principal da casa ou do local do trabalho e uma fonte próxima à porta.

Nunca use fonte de barro, pois a terra simbolicamente bloqueia a energia da água.

Outra opção para entrar na casa ou local de trabalho são telas com temas marítimos ou objetos que simbolizam, elementos água.(conchas, estrelas do mar).

2- SETOR DA ESPIRITUALIDADE - É o espaço onde suas crenças devem estar presentes. Cores ligadas a este setor: azul, verde e lilás. Objetos aconselhados: velas, incensos, esculturas de santos, anjos ou a Bíblia, etc.

3- SETOR DA FAMÍLIA- Local ideal para o fortalecimento familiar. Cores ligadas a este setor:verde-claro e azul. Objetos, vasos com flores frescas fotos da família ou dos filhos.

4 - SETOR DA PROSPERIDADE- Este é o canto da riqueza e da fortuna. Sua decoração ativa as vibrações da prosperidade e traz lucros aos negócios. As cores para ativar esta área são lilás ou vermelho. Objetos a serem usados, telas em abstrato com as cores lilás, vermelha e umas pinceladas do amarelo. Objetos de arte também são bem-vindos para esta área ou acessórios de decoração nas cores citadas.

5 - SETOR DO SUCESSO - Este é o espaço que representa a reputação e o sucesso em todos os setores. Cores a serem usadas: amarelo e vermelho. Objetos mais adequados: troféus, medalhas, diplomas de graduação.

6 - SETOR DOS RELACIONAMENTOS - Lugar reservado para o amor e o casamento feliz. Cores usadas: rosa, vermelha ou branca. Objetos mais adequados: quadros e fotos com temas românticos, porta-retrato em um momento feliz do casal, vasos com flores rosa e vermelha, e objetos sempre aos pares.

7 - SETOR DA CRIATIVIDADE - Espaço estimulado à inteligência e também tem influência sobre os filhos. Cores usadas: branca ou tons pastel. Objetos mais adequados: porta-retratos dos filhos ou algo feito por você ou pelos filhos.

8 - SETOR DOS AMIGOS - Este setor é das amizades e das viagens. Cores usadas: branca ou cinza. Objetos adequados, porta-retratos com imagem da família em viagens ou com amigos queridos.

9 - No centro do Baguá, objetos amarelo ou elemento terra, como vasos com plantas naturais na cor amarela, cor que ativa a saúde, o equilíbrio e a harmonia, símbolo yin-yang

NOTA: Há várias escolas no Feng Shui que analisam cada setor dos locais, porém a que mais me identifiquei e a Escola do Chapéu Negro do budismo Tântrico. É importante lembrar que a aplicação correta do Baguá requer conhecimento e muito estudo. Portanto, é aconselhável buscar orientação de um consultor de Feng Shui qualificado se você deseja aplicar as técnicas de forma mais eficaz.

"ANTES DA APLICAÇÃO DO BAGUÁ, DEVE-SE LIVRAR DOS ENTULHOS, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO".

Nos próximos posts vou explicar detalhadamente o significado das energias yin e yang.