Há cerca de 400 a.C, os sinos dos ventos, também conhecidos como senhores dos ventos ou mensageiros dos ventos, foram introduzidos no Japão, onde a população local, na forma de Feng Shui, os utilizavam na religião xintoísta. Esses objetos eram usados para invocar espíritos da natureza, além de dispersar energia negativa. O item também é utilizado como símbolo de proteção espiritual do lar.

Com o passar do tempo, eles começaram a ser usados como ferramentas na filosofia chinesa do Feng Shui, como forma de melhorar a energia em um ambiente, através do som agradável e suave que produzem quando o vento bate neles.



Os sinos dos ventos são ferramentas poderosas que ajudam a dissipar energias paradas, que prejudicam os ambientes, equilibrando uma área específica da parte interna e externa da casa, e do local de trabalho, a fim de atrair energia positiva e convidar a prosperidade e boa sorte.

A prioridade desse objeto no Feng Shui é melhorar a qualidade do "Chi" (energia vital) em uma determinada área da vida. Eles podem ser colocados em um local onde o "Chi" está bloqueado ou parado, para movimentar a energia e trazer equilíbrio.

Além disso, os sinos dos ventos podem ser colocados em áreas onde há muita energia, como um corredor longo ou um quarto pequeno.

Deixe sempre a brisa batendo neles.