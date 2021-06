Continua após publicidade

Olá, queridos leitores!

Vamos rezar com fé este poderoso Rosário de São Miguel para que nos protejam contra as insígnias do maligno. E que São Miguel e as hostes dos nove Coros Angelicais estejam na nossa frente e na nossa retaguarda.

Essa é uma grande oportunidade de crescimento espiritual, com a união desse arcanjo e suas hostes angelicais. Portanto, vamos deixar de lado as coisas supérfluas e ver que cada dia em que lutamos uns com os outros, o vírus cresce. Em respeito a memória dos mortos e seus familiares, que todas as hostes angelicais os confortem nessa enorme dor...

Gratidão grande, Emissário de Deus!

Assista:

