Da Redação

As nove hierarquias angelicais: anjos serafins

Olá, amigos e leitores do TN!

continua após publicidade .

As primeiras hierarquias são os anjos serafins, querubins e os tronos. Hoje, irei falar sobre o serafins, que vivem em um mundo saturado do esplendor e do amor de Deus. Estão mais próximos de Deus e de adoração a Ele.

Cantam louvores e adoração a Santíssima Trindade “Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam vossa Glória, Hosana nas alturas. Seus cantos operam ondas de amor planetária milagrosa, com a finalidade de limpas as energias trevosas e densas do nosso planeta. Vamos pedir a estes Seres alados de Deus que tragam muita paz e amor ao nosso planeta.

continua após publicidade .

Um grande abraço!

Gratidão!