Olá, amigos e leitores!

A cozinha é o cômodo da casa onde o Feng Shui pode fazer a maior diferença. Isso porque é nesse ambiente que está localizado o elemento água, um dos 5 elementos fundamentais do Feng Shui. O elemento água representa a prosperidade, a abundância e a fertilidade.

Portanto, ter uma cozinha bem organizada e com os elementos em harmonia pode trazer mais prosperidade para a sua vida. No vídeo de hoje mostro como organizar seu ambiente de acordo com os princípios do Feng Shui para atrair mais prosperidade para sua vida.

Um grande abraço!

Veja:

