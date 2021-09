Da Redação

Arcanjos Gabriel, Miguel e Rafael, reverenciados em 29/09

O novo calendário da Igreja Católica reuniu, em uma só celebração, estes três arcanjos, com comemoração em 29 de setembro. Antes da reforma do novo calendário, cada arcanjo tinha seu próprio dia para ser homenageado. Assim, Gabriel era festejado em 24 de março, Rafael em 24 de outubro e Miguel em 29 de setembro.

Estes três arcanjos são mencionados nos textos bíblicos, porém Miguel é o impetuoso Príncipe da Luz, protetor da humanidade, liderando as forças do bem contra os poderes das trevas e travando uma batalha épica em Apocalipse 12 na Bíblia Sagrada.

São tantos poderes atribuídos por Deus a este anjo guerreiro, que foram construídas milhares de igrejas e hospitais em sua homenagem, tornando-se também santo padroeiro de inúmeras cidades e países, sem contar montes espalhados por várias partes do mundo, incluindo, o Monte Gargano, no sul da Itália, sendo este o primeiro local que ele apareceu no final do século cinco, ao bispo da época e o único Santuário consagrado pelo próprio arcanjo.

Estes locais são visitados por milhares de peregrinos para cura do corpo e da alma. Vários teólogos da antiguidade são seus devotos, como o Papa Leão XIII, após ver criaturas infernais, compilou uma poderosa prece a Miguel, São Tomás de Aquino, também fiel devoto aos anjos, e Padre Pio, que sofria terríveis batalhas entre o bem e o mal. Sem contar nosso Papa Francisco que, em 5 de julho de 2013, dedicou a Cidade do Vaticano ao anjo do Senhor, com uma bela escultura em bronze, fixada nos Jardins do Vaticano.

Para homenagear estes três emissários de Deus, rezemos com fé essas preces sempre, em especial no dia 29 de setembro.

==================

Gabriel, que eu possa ascender do meu mundo cotidiano até a perfeição de Deus.

Que eu possa ascender até a eterna bem-aventurança.

Que eu possa ascender da tristeza à alegria, do medo à fé, do conflito à harmonia, da guerra à paz, da pobreza à prosperidade.

Peço Vossa intercessão no meu dia a dia, para que eu possa ver com clareza as maravilhas de Deus em todos os aspectos da minha vida.

Que assim seja.

Rafael, divino anjo da cura, a Vós entrego meu corpo e minha saúde para que eu (fale seu nome) fique curado(a).

Que assim seja.

================================

Oração a São Miguel Arcanjo (escrita em 1882 pelo Papa Leão XIII, o qual pedia que todos a rezem diariamente, inclusive após os atos litúrgicos)

São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio.

Ordene-lhe Deus, instantemente o suplicamos, e Vós, Príncipe da Milícia Celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno

Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo, a perder as almas.

Amém.

==============================

Conclusão

Infelizmente, a Terra já passou e continua passando por vários infortúnios e investidas do decaído e seus seguidores. Só esses seres de luz, com intercessão divina, podem nos livrar das flechas inflamadas do maligno.

A identificação do maligno não se resume só em sua força, é óbvio que ela está inserida nos enganadores, nos corruptos, nos falsos profetas, nos falsos líderes.

Enfim, todos que estão nesta seara comungam com a mesma vibração da energia do mal.

===============================

NOTA:

Em meus livros Anjos Mensageiros Alados de Deus e São Miguel Arcanjo- Anjo da Luz Divina e Destruidor das Trevas vocês irão encontrar várias preces a estes três arcanjos e o poderoso Rosário a São Miguel.

