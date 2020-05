"Esqueça tudo, exceto a canção que canto na sua alma.Esteja neste momento comigo e abra-se à vida que eu sou,pois trago o fogo ardente da revelação,informação e purificação.Sinta neste momento a minha energia como uma nascente crescendo das profundezas do seu ser e do meu ser.Somos um."(Trecho da mensagem do Arcanjo Rafael,recebida pelo médium e escritor Ken Carey)

Rafael é um serafim,chefe dos anjos da guarda.Conhecido como Anjo da Cura.Ele e seus anjos da cura têm o poder de curar todas as doenças dos seres viventes da Terra.Rafael e a Virgem Maria estão no mesmo círculo vibratório,trabalhando juntos no processo da cura da humanidade e da Mãe-Terra.Eles protegem todos os profissionais da saúde,e na descoberta de remédios para várias doenças.Vamos apelar,para que iluminem os cientistas,na descoberta da vacina contra o Covid-19.Quando trabalhamos com os anjos da cura,devemos compreender que eles nos querem curados.Portanto,todas as quartas-feiras,Rafael e seus anjos da cura,estão com as suas anergias acopladas na esfera terrestre,a fim de curar os que pedem seus auxílios.

PEDINDO A CURA.

>Podemos pedir diretamente a Deus para nos curar e nos dar um alívio imediato.

>Podemos pedir que Rafael e a Imaculada Virgem Maria para que nos dê conforto e agilize o processo da cura,do nosso corpo espiritual e físico.

>Podemos pedir a Rafael,a imaculada Virgem Maria e aos Anjos da Cura,que intercedam pela cura do nosso corpo e todas as nossas células e órgãos.

>Podemos pedir aos anjos da cura para intermediarem essa cura, através do Raio Verde da cura."Visualize o local da doença, sendo banhado por esse raio,três vezes ao dia,por vários meses.

>Podemos pedir que Rafael e seus anjos da cura, que nos indique um profissional da saúde especializado com o nosso problema.

Que assim seja...

****A sinopse sobre o Arcanjo Rafael e orações,estão no meu segundo livro;"Anjos Mensageiros Alados de Deus."Aproveitem para adquirir um exemplar,pois estão quase esgotados.ENCONTRE-O

Em todas as redes das Livrarias Curitiba ou Site Mercado livre.

Revistaria Vencer - Madre Leônia e loja no Muffato-Londrina

Livrarias da Vila - Shopping Aurora e Aeroporto - Londrina

Livraria Nerimar- Apucarana