O Feng Shui é uma antiga arte chinesa que busca a harmonia entre as pessoas e seu ambiente. Aplicar Feng Shui no escritório é uma ótima maneira de promover a energia positiva e a produtividade no trabalho.

Neste vídeo, ensino como aplicar Feng Shui no seu escritório para atrair mais prosperidade e sucesso. assista o vídeo agora e aprenda a transformar o seu ambiente de trabalho com Feng Shui!

null - Vídeo por: Lilian Marçal - Fluidos Positivos