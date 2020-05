Anjos de maio: dia 8

Nascidos em 08 de maio -Anjo Daniel. Anjo da infinita luz - auxilia nas situações difíceis e em tomar decisões. Quem nasce sob a energia desse anjo,é uma pessoa que adora leituras variadas, pois este é seu " hobby "preferido e sua sede do saber.Valoriza as amizades, desde que sejam sinceras.

Considera o amor como algo divino,sem resquícios de paixão. Horário para o contato angelical: das 16h20 às 16h40 (do dia). Aproveitem esses vinte minutos para suas preces angelicais. Ou faça com fé seu salmo de proteção 102(101) -"Lamentação e prece de um infeliz"- Senhor, ouve a minha oração,chegue a ti meu grito!Não esconda tua face no dia da desgraça...

SEUS AFAZERES

Eles passam todos os dias pela Terra por vinte minutos. Depois vão para seus afazeres no plano espiritual ou atender aqueles que necessitam de ajuda.