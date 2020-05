Anjos de maio: dia 6

Nascidos em 06 de maio - Anjo Mihael (leia-se Mirraél)

Anjo da inspiração, da união, da fidelidade conjugal e do prazer. Quem nasce sob a energia desse anjo é uma pessoa, pacífica, carinhosa, intelectual e otimista. Tem grande ligação e carinho pela família,e por ela se dedica ao máximo.

Horário para o contato angelical: das 15h40 às 16 horas (do dia). Aproveitem esses vinte minutos para suas preces angelicais. Ou faça com fé seu salmo de proteção - 97(96) "Façanhas do Rei divino" - O Senhor é rei: exulte a terra, alegrem-se as numerosas ilhas...

SEUS AFAZERES

Eles passam todos os dias pela Terra por vinte minutos. Depois vão para seus afazeres no pelo espiritual ou atender aqueles que necessitam de ajuda.