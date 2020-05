Anjos de maio: dia 4

Nascidos em 04 de maio - Anjo Ariel.

Anjo das decisões,das revelações e da prosperidade. Quem nasce sob a energia desse anjo é uma pessoa que não desiste das suas metas, pois possui um espírito forte e guerreiro. Sempre estará em conexão com as leis divinas e angelicais. Esse trabalho com os mentores da luz é devido às realizações benéficas que realiza na Terra.

Horário para o contato angelical: das 15h às 15h20 (do dia). Aproveitem esses vinte minutos para suas preces angelicais. Ou faça com fé seu salmo de proteção 144(143) "Oração pela libertação e prosperidade" - Bendito seja o Senhor, meu rochedo, que adestra minhas mãos para o combate, meus dedos para guerra.

SEUS AFAZERES

Eles passam todos os dias pela Terra por vinte minutos. Depois vão para seus afazeres no plano espiritual ou atender aqueles que necessitam de ajuda.