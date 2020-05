Anjos de maio: dia 3

ANJOS DO MÊS DE MAIO.

Nascidos em 03 de maio - Anjo Sealiah(Leia-se Sêalíar)

Anjo da cooperação,e da saúde.

Quem nasce sob a energia desse anjo,é uma pessoa que possui enorme capacidade de liderar, organizada, honesta e dotada de cultura prodigiosa. Sua religiosidade é imensa,se aprofundando em estudos sobre as Sagradas Escrituras para descobrir as verdadeiras palavras do Mestre Jesus.

Horário para contato angelical: das14h40 às 15 horas (do dia).

Aproveitem por esses vinte minutos,para suas preces angelicais. Ou faça com fé seu salmo de proteção 93(92)-

" Deus rei do Universo" -O Senhor está revestido e cingido de poder. A terra está firme sem jamais vacilar...

SEUS AFAZERES

Eles passam todos os dias pela Terra por vinte minutos.

Depois vão para seus afazeres no plano espiritual,ou atender aqueles que necessitam de ajuda.