Lilian Marçal

Nascidos em 15 de junho -Anjo Hariel (leia-se Rariél)

Anjo que auxilia seus protegidos na abertura de novos caminhos. Quem nasce sob a energia desse anjo, é uma pessoa altamente iluminada, ativa, apegada a família, bem humorada e tudo que vai fazer, antes analisa minuciosamente.

Seu lema é sempre ter os pés no chão. Horário para o contato angelical: das 4h40 às 5 horas.(da manhã). Aproveitem por esses vinte minutos,para suas preces angelicais.Ou faça com fé seu salmo de proteção 93(92)"Deus Rei do Universo"- Reina o Senhor,revestido de majestade,o Senhor está revestido e cingido de poder.

SEUS AFAZERES

Eles passam todos os dias pela terra por vinte minutos. Depois vão pra seus afazeres no plano espiritual ou atender aqueles que necessitam de ajuda.