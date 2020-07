Lilian Marçal

Continua após publicidade

ANJOS DO MÊS DE JUNHO.

Nascidos em 10 de junho - Anjo Imamaiah(leia-se Imamíar)

Anjo da purificação da alma,traz a boa fé e a cura.

Livra seus protegidos e as pessoas,contra as ciladas dos inimigos,visíveis e invisíveis.

Quem nasce sob a energia desse anjo,é uma pessoa paciente,corajosa,otimista,expansiva.Nada lhe é impossível em qualquer obstáculo que encontrar,servindo-lhe como aprendizado e impulso para suas metas.

Horário para o contato angelical: das 17 horas às 17h20 (do dia).

Aproveitem esse horário para suas preces angelicais.

Ou faça com fé seu salmo de proteção 7 -"Oração do justo perseguido"- Senhor meu Deus,em ti me refugio:livra-me de quantos me perseguem e salva-me...

SEUS AFAZERES:

Eles passam todos os dias pela Terra por vinte minutos.

Depois vão para seus afazeres no plano espiritual.

Ou atender aqueles que necessitam de ajuda.