Nascidos em 03 de dezembro - Anjo Ieiazel (leia-se Iéiazél)Anjo que afasta os inimigos e dá consolação àqueles que necessitam. Quem nasce sob sua energia é uma pessoa de caráter nobre, inteligente e não tem apego ao mundo material. Sua relação com alguém, só ficará sólida, quando realmente se sentir amada.(o).

Horário para o contato angelical: das 13 horas às 13hs20 (do dia).Aproveitem estes vinte minutos para suas preces angelicais. Ou faça com fé seu salmo de proteção- 87(86)-Desde que lançou seus alicerces sobre as montanhas sagradas, o Senhor prefere as portas de Sião a todas as moradas de Jacó...