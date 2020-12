Continua após publicidade

ANJOS DO MÊS DE DEZEMBRO.

Nascidos em 06 de Veuliah (leia-se Vêualíar)

Anjo da prosperidade e da fertilidade.

Quem nasce sob sua energia é uma pessoa intuitiva, analítica e íntegra. Qualquer setor que abraçar, terá sucesso pela sua capacidade e pela sua atuação.

Horário para o contato angelical: das 14 horas às 14h20 (do dia).

Aproveitem estes vinte minutos para fazer suas preces angelicais.

Ou faça com fé seu salmo de proteção87(86)-"Glória de Sião"-Desde que lançou seus alicerces sobre as montanhas sagradas, o Senhor prefere as portas de Sião a todas as moradas de Jacó...