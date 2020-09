Anjos de agosto: dia 8 - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

ANJOS DO MÊS DE AGOSTO.

Nascidos em 08 de agosto - Anjo Rochel (leia-se Rôchél)

Anjo da bondade e das transformações.

Quem nasce sob a energia deste anjo é uma pessoa que não tem medo das adversidades que lhe aparecem.

Sua mente é analítica em relação e criativa. Mesmo sendo uma pessoa desligada das coisas materiais, jamais desistirá dos seus objetivos.

Horário para o contato angelical: das 22h40 às 23 horas (da noite).

Aproveitem estes vinte minutos para suas preces angelicais.

Ou faça com fé seu salmo de proteção- 15(14)- "Na intimidade com Deus"- Quem Senhor, poderá hospedar-se em sua tenda? Quem poderá habitar no monte santo?

Nota: as preces poderão ser realizadas antes do horário fixado.

SEUS AFAZERES.

Eles passam todos os dias pela Terra por vinte minutos.

Depois vão para seus afazeres no plano espiritual.

Ou atender aqueles que necessitam de ajuda.