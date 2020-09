Anjos de agosto: dia 6 - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Nascidos em 06 de agosto- Anjo Ayel (leia-se Aiél). Anjo da paz, da iluminação e da verdade. Quem nasce sob a energia deste anjo é uma pessoa que todos podem confiar. Detesta futilidade e tem aversão aqueles que agem por interesse.Seu anjo,está sempre em sua retaguarda para lhe dar proteção.

Horário para o contato angelical: das 22 horas às 22h20 (da noite). Aproveitem estes vinte minutos para suas preces angelicais ou faça com fé seu salmo de proteção - 36(35). "Malícia humana e bondade divina" - Não há motivo para que eu tenha no íntimo do coração temor ante o olhar de Deus...

SEUS AFAZERES

Eles passam todos os dias pela Terra por vinte minutos. Depois vão para seus afazeres no plano espiritual ou atender aqueles que necessitam de ajuda.