Anjos de agosto: dia 10 - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

Nascidos em 10 de agosto - Anjo Haiaiel (leia-se Ráiaíêl)

Anjo da coragem e da sabedoria. Quem nasce sob a energia deste anjo é uma pessoa ativa, correta e possui grande força para realizar todas as suas atividades. Deve ter cautela com seu modo às vezes enérgico,para não magoar as pessoas.

Horário para o contato angelical: das 23h20 às 23h40 (da noite). Aproveitem estes vinte minutos para suas preces angelicais ou faça com fé seu salmo de proteção- 108(107)

"A esperança de Israel"-Meu coração ó Deus está disposto a cantar e meu espírito a entoar um hino.Harpa e cítara, despertai e eu despertarei a aurora!

Nota: as preces podem ser realizadas, antes do horário fixado.

SEUS AFAZERES: eles passam todos os dias pela Terra por vinte minutos. Depois vão para seus afazeres no plano espiritual ou atender aqueles que necessitam de ajuda.