Anjos de abril: dia 28

Nascidos em 28 de abril- Anjo Ieiazel (Leia-se Iêazêl)

Anjo da Consolação, afasta todos os inimigos visíveis e invisíveis. Quem nasce sob a energia desse anjo,é uma pessoa de caráter nobre,inteligência brilhante e confiável. Se destacará em seus empreendimentos por ser uma pessoa séria no que faz. Só se casará se realmente sentir amor e respeito,e ver se o pensamento da pessoa amada conjuga com os seus.

Horário para o contato angelical: das 13 às 13h20 (do dia). Aproveitem por esses vinte minutos para suas preces angelicais.Ou faça com fé seu salmo de proteção 87(86)-" Glória de Sião"- Desde que lançou seus alicerces sobre as montanhas sagradas,o Senhor prefere as portas de Sião a todas as moradas de Jaco.

SEUS AFAZERES

Eles passam todos os dias pela Terra por vinte minutos. Depois vão para seus afazeres no plano espiritual ou atender aqueles que necessitam de ajuda.