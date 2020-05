Anjos de abril: dia 27

Nascidos em 27 de abril - Anjo Rehael (Leia-se Rêrraél)Anjo protetor da saúde e longevidade. Combate também as ciladas do mal, influenciando a obter proteção e paz. Quem nasce sob a energia desse anjo,é uma pessoa otimista,altruísta e com grande poder de cura nas suas mãos.

Deverá aproveitar esse dom,para praticar o Reiki,a massoterapia e outras profissões referentes a cura. Horário para o contato angelical: das 12h40 às 13 horas (do dia). Aproveitem esses vinte minutos para suas preces angelicais.Ou faça com fé seu salmo de proteção - 29(28) - "A majestade de Deus na tempestade" - Dai ao Senhor, ó filhos de Deus, daí ao Senhor glória e poder.

SEUS AFAZERES

Eles passam todos os dias pela Terra por vinte minutos. Depois vão para seus afazeres no plano espiritual ou atender aqueles que necessitam de ajuda.