Anjos de abril: dia 26

Nascidos em 26 de abril-Anjo Haamiah(Leia-se Raamíar)Anjo da integridade e do crescimento espiritual. Quem nasce sob a energia desse anjo,é uma pessoa de enorme crescimento espiritual,servindo a Deus através de estudos e leituras diversas. Simpática, carismática, cordial e refinada.

Detesta locais conturbados e pessoas de má índole,pois seu lema é sempre a integridade e as boas ações. Horário para o contato angelical: das 12h20 às 12h40 (do dia). Aproveitem esses vinte minutos,para suas preces angelicais. Ou faça com fé seu salmo de proteção - 90(89) "Brevidade da vida humana"- Senhor, tu foste nosso abrigo, de geração em geração.Antes que nascessem os montes,e fossem engendrados a terra e o mundo...

SEUS AFAZERES

Eles passam todos os dias pela Terra por vinte minutos. Depois vão para seus afazeres no plano espiritual ou atender aqueles que necessitam de ajuda.