Anjos! - TNOnline

"Ele ordenará aos seus anjos que te guardem em todos os teus caminhos.Eles te levarão nas mãos para que teu pé não tropece na pedra." Salmo 91(90) Vers.11,12-Bíblia Sagrada.

***

Anjos, seres sutis dotados de inteligência superior, que atuam em prol da humanidade. Eles nos amam incondicionalmente, sem discriminação de raça,credo,posição social, atitude ou norma de conduta.

Embora não possamos percebê-los, com nossos olhos e ouvidos, podemos senti-los e eles também a nós. No início dos tempos, eles apareciam somente aos profetas e patriarcas, depois, na Idade Média, começaram a aparecer para santos e videntes. Hoje, eles estão mais próximos de nós seres humanos para nos auxiliar e proteger neste momento de tantas tribulações.

Às vezes questionamos se todos têm um anjo ao seu lado e o porquê de tantas tragédias(??) A resposta é a seguinte: Deus nos deu o livre arbítrio para seguir o caminho correto,ou se aprofundar nas veredas do mal. A mediada que nos dispormos a dedicar nossa vida em atos superiores, mais nosso anjo se alinha conosco.

Enfim, a proposta desses Seres Alados é a ligação do homem com as energias do Criador, para sua evolução espiritual.