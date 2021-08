Da Redação

'Ancoradouro Angelical' é o tema da coluna desta semana

Tradições antigas nos levam a um mestre ou a uma extensão luminosa superior, que estão sempre a nos orientar: são os anjos, ainda que alguns possam até duvidar de sua existência. Para os que ainda duvidam da existência dos anjos, seguem algumas dicas para transformar os espaços em que vivemos em um verdadeiro ancoradouro para receber suas graças. Os primeiros passos são: descarte tudo que não é mais usável, o que inclui roupas, utensílios domésticos, móveis, revistas, livros...e por aí vai na caça aos excessos.



O passo seguinte é fazer uma triagem na parte hidráulica - locais com vazamento devem ser eliminados -, iluminação, paredes mofadas ou rachadas e pintura a ser feita. Todos esses itens sem cuidados atravancam a parte emocional e financeira, sem contar o bloqueio do ancoradouro angelical. Muitas dessas dicas estão centradas na maravilhosa filosofia milenar chinesa do Feng Shui, que prima pela organização e limpeza dos locais para que a vida se abra para novos caminhos auspiciosos. E os anjos estão incluídos nesse patamar, pois eles adoram locais limpos, organizados, iluminados e com aromas perfumados, que podem ser obtidos através das velas, sprays, incensos, flores e plantas naturais.

Os anjos adoram receber boas-vindas. Para tanto, coloque um difusor com varetas com essências florais ou o suave frescor do eucalipto no hall de entrada da casa ou apartamento ou, ainda, próximo da janela da sala de estar. Outro local que eles adoram ficar são a cozinha e a sala de estar, pois geralmente nestes espaços os familiares estão sempre reunidos para degustar deliciosos quitutes. Aconselha-se para esses espaços, essências adocicadas como o cravo-da-índia, canela e noz-moscada, lembrando que espaços também devem estar super organizados e limpos, com flores naturais nas bancadas da pia ou no peitoril da janela.

Já os quartos devem ter essências suaves e florais que podem ser obtidos com pétalas de rosas desidratadas ou galinhos de alecrim macerados, com algumas gotinhas de óleos perfumados de sua preferência, recheando travesseiros ou almofadas, ou perfumando as cortinas, que devem ser em tecidos esvoaçantes em tons suaves, cobre leito ou edredom macios, além de tapetes. Para completar, adote uma iluminação suave que traga uma aura de aconchego e romantismo, em especial para o quarto do casal.

Assim os anjos, sob a hierarquia do arcanjo Haniel e seus anjos cupidos, vão ancorar com mais facilidade e fortalecer a união entre seus ocupantes. Apenas cuide com o excesso do rastro de aromas nesse espaço, para que não haja problema alérgicos. Para finalizar essas sucintas dicas, com simples mudanças na decoração e sem a necessidade de grandes reformas, o padrão energético e emocional tende a mudar e muitas vezes levar à cura física. Menos é mais. O apego e o acúmulo não nos levam para as esferas espirituais, pois com simples mudanças damos valor para outras esferas e muitas vezes o que estocamos e não nos servem, são úteis para outros que tanto necessitam.

DESAPEGUE:

"Quando você estiver em uma situação difícil de desapego, imagine sua casa rodeada por uma luz branca e os anjos lhe auxiliando nessa tarefa. ”Não seja um acumulador compulsivo...Veja no YouTube, fatos extremamente terríveis que envolvem a vida de acumuladores compulsivos.