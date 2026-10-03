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Uma reflexão sobre a brevidade dos dias, a ilusão do apego material e a urgência de valorizar as conexões humanas

Por um tempo, recebemos as chaves e acreditamos que tudo aquilo nos pertence.

Abrimos as janelas, arrumamos os cômodos, escolhemos as cores das paredes, os acessórios de decoração. Enfim, decoramos cada canto com nossos sonhos.

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Guardamos lembranças nas gavetas, fazemos planos para o futuro. Vivemos como donos de tudo, embora sejamos apenas visitas nesse mundo.

A vida não nos pertence, hoje estamos aqui, amanhã ninguém sabe.

Fazemos planos para o futuro distante, sem saber se acordaremos para viver o próximo dia.

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Adiamos abraços, conversas na varanda, pedido de perdão, sem saber se haverá outra oportunidade.

Mas o tempo não espera; quando percebemos, levou consigo nossa infância, transformou nossa juventude em saudades.

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Os passos, que eram ágeis e longos, tornaram-se lentos.

A saúde, aos poucos, vai embora.

Os amigos também mudaram: alguns permaneceram, outros partiram, deixando apenas recordações.

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Os filhos cresceram e seguiram seus próprios caminhos.

Os pais envelheceram. As cadeiras ao redor da mesa diminuíram.

Algumas pessoas deixaram de chegar, e outras ficaram só na lembrança.

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Gastamos tanto tempo perseguindo aquilo que não iremos levar!!

Quando a vida bater à nossa porta para buscar as chaves, não haverá dinheiro capaz de comprar o tempo.

Aí iremos compreender que estamos em uma casa alugada, que logo iremos deixar as chaves.

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Talvez a verdadeira riqueza nunca tenha estado nas coisas materiais. Mas escondida nas coisas mais simples: num abraço carinhoso, na mão segurando durante um momento difícil, na chegada de uma pessoa querida, no perdão para alguém que nos fez mal.

E é óbvio que coisas materiais fazem parte do ciclo da humanidade, mas o legado que deixamos do aprendizado do bem é eterno.

Por isso, devemos aprender a amar as pessoas queridas e dizer o quanto são importantes, enquanto elas ainda podem ouvir.

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Hoje estamos aqui; amanhã, ninguém sabe.

Tudo passa: a juventude, a beleza, o dinheiro, a posição e as conquistas.

Mas o amor verdadeiro encontra uma maneira de permanecer para sempre.

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Porque a casa é alugada, o tempo é emprestado, a única coisa é o amor que oferecemos, que devemos aprender a oferecer.