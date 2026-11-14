Com a chegada de novembro, começamos a sentir a magia das festas de final de ano se aproximando

Depois de cuidarmos da cozinha, considerada simbolicamente um dos espaços da prosperidade, vamos direcionar nossa atenção para outro ambiente especial: a sala de jantar, lugar onde alimentamos não apenas o corpo, mas também os laços afetivos e a união familiar.

Segundo o Feng Shui, filosofia milenar chinesa que prima pela harmonização dos ambientes, a sala de jantar representa a fartura, a convivência e as bênçãos que recebemos. É ao redor da mesa que acontecem momentos de lembranças especiais.

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A MESA DE JANTAR COMO SÍMBOLO DA FARTURA

Uma mesa bem cuidada, limpa, organizada, transmite uma sensação de acolhimento. O que podemos colocar sobre ela? Uma das sugestões do Feng Shui é uma bela fruteira com frutas frescas, viçosas e coloridas.

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As frutas representam simbolicamente a fertilidade, a vitalidade, a saúde e a abundância. O importante é mantê-las sempre frescas, substituindo aquelas que começam a perder a vitalidade.

O espelho neste espaço irá multiplicar a prosperidade quando colocado estrategicamente de maneira que reflita a mesa, em especial a fruteira. Uma sala de jantar bonita deve ser, acima de tudo, um espaço onde as pessoas sintam prazer em permanecer, conversar e compartilhar momentos agradáveis.

ORGANIZAÇÃO

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Evite transformar a mesa da sala de jantar em um depósito de papéis, bolsas, contas e objetos que não pertencem a este espaço. Portanto, ao prepararmos nossa sala de jantar para as festas de final de ano, estamos fazendo muito mais que decorar um ambiente agradável.

Estamos criando um cenário para novos encontros, fortalecendo vínculos e demonstrando gratidão por tudo aquilo que a vida nos proporciona. Que nossa mesa esteja sempre cercada de pessoas queridas, de boas convivências e sentimentos verdadeiros.