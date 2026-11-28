Depois de cuidarmos da cozinha, da sala de jantar e da sala de estar, chegou a hora de dedicarmos uma atenção especial à porta de entrada da nossa casa. É por ela que recebemos nossos familiares, amigos e visitantes. Por esse motivo, a entrada de uma casa ou apartamento deve ser um espaço harmonioso e acolhedor, dando a sensação de boas-vindas.

Por isso, observe com atenção a entrada desse espaço. Evite acúmulo de sapatos, caixas, sacolas e móveis desnecessários, os quais dificultam a passagem. Uma entrada sobrecarregada transmite sensação de desorganização e bloqueio das boas energias.

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Cuide da sua porta como quem cuida de um precioso portal energético. Observe se ela abre completamente, sem dificuldade, rangidos ou se está emperrada. Observe se a maçaneta ou o trinco estão em bom estado e também a pintura.

Não se esqueça também da numeração, pois este é o símbolo da moradia. Uma porta sem número é um espaço simbolicamente sem ninguém. Veja se o número está bem visível e em bom estado.

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Se sua casa ou apartamento possui um hall social, aproveite esse espaço para criar uma atmosfera agradável e convidativa. Uma iluminação delicada, um aparador proporcional ao ambiente, um vaso com flores naturais ou uma bela tela alegre. O importante é não exagerar na decoração, preferindo poucos elementos e de bom gosto.





O tapete de entrada: um detalhe que faz toda a diferença

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No Feng Shui, este acessório possui um significado importante, que, segundo essa filosofia, está interligado à área do trabalho, agregado ao sucesso e à fama. Escolha um tapete bonito, proporcional ao tamanho da porta e em boas condições.

Uma porta bonita não precisa ser luxuosa. Um hall acolhedor não precisa ser grande e sofisticado. O que realmente importa é a intenção que dedicamos a esse espaço.

Que a porta de entrada da nossa casa esteja sempre aberta para as boas energias. E que, no Natal e no Ano Novo que se aproximam, possamos deixar de lado as preocupações desnecessárias, os sentimentos negativos e tudo aquilo que já não contribui para a nossa felicidade.

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