Já achou a gema colorida ou o cristal que mais combina com você? Ok! O mais interessante é que eles nos escolhem, daí nos sentirmos atraídos por uma determinada gema ou cristal bruto. Quando adquirir ou ganhar um cristal é imprescindível fazer sua limpeza e energização, como já foi explicado em edições anteriores.

Depois, se faz necessário deixá-lo sob a luz do sol e da lua por mais ou menos um dia, para ser recarregado. Outro processo de recarregá-lo e deixá-lo em contato com a terra ou colocá-lo em vasos com plantas naturais. Evite deixá-los em locais que não bata sol ou claridade, pois eles necessitam sempre de claridade para serem recarregados.

Essa dica vale para todos os cristais, já as gemas coloridas com acessórios limpam-nas com um pano macio e úmido. Para recarregar as gemas coloridas, coloque-as por cinco minutos no sol da manhã, cuidando para não danificá-las e assim irão receber a poderosa energia masculina do astro rei e a poderosa energia feminina da lua; neste caso, deixe-as por mais tempo, recebendo os raios da lua crescente ou cheia. Só tenha cautela no local que irá deixar suas joias, para não ter nenhuma surpresa.

PROTEÇÃO COLORIDA.

Espalhar cristais pela casa, combinam e valorizam e alegram o ambiente. Deixe-os sempre a vista em lugares ensolarados ou que tenha claridade, como peitoris de janelas, de-cabeceira, junto às plantas naturais ou locais de sua intuição. As pedras brutas são as mais aconselháveis.

Outra maneira de eliminar qualquer negatividade, que já citamos é ter um aquário com cristais com várias pedras roladas de todas as cores. A água funciona como um catalisador que recebe a energia negativa do local. Quando ela estiver turva é hora de trocá-la e limpar as pedras.

A poderosa pedra ametista, que tem a função de transmutar energias negativas em positivas, deve receber total atenção na higienização, pois recebe muitas cargas energéticas, principalmente nos locais mais movimentados, como cozinha, sala e quartos. Escolha um local onde ela sempre esteja recebendo a luz natural, a fim de potencializar a radiação de energia positiva.

Regina Machado, do Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos, vive em busca do que cada gema tem a contar. Segundo ela, cada pedra é como uma alma e um talento pulsante. Em síntese, cada pedra depois de sair do estado bruto, semelhante a um cascalho, passa por um processo de lapidação e formatos geométricos, vão para joalherias famosas do Brasil e do mundo.

Vamos ver algumas joias dessas maravilhas que nascem das entranhas da terra, após de lapidadas nascem os mais brilhantes acessórios que iluminam nossos olhos e que nos dão proteção e trazem energias auspiciosas para os locais onde são usadas. É só saber cuidar bem delas. Se estamos agitados, uma dica é usar um colar de turquesa. Essa pedra possui um azul celestial tendo a finalidade de fortalecer e acalmar o emocional.

Se precisa de energia, use o rubi, que é uma pedra clássica, de profundo e brilhante tom vermelho, se usada em design em ouro fosco, fica ainda mais sofisticada. Se quer equilibrar o chakra da garganta, soltando a voz com mais facilidade, use um colar com as charmosas e poderosas pedras lápis-lazúli, de um belíssimo azul do céu. Sem contar ativa a espiritualidade na conexão com seu Eu Superior.

Como foi descrito, os cristais são seres vivos, como as plantas, e possuem energias que trabalham, ajudam a equilibrar nosso corpo físico, mental e espiritual, estando ao nosso dispor em pedra bruta transformados nos mais belos e finos acessórios que nos encantam e nos deslumbram. Vamos apenas mostrar algumas peças do mundo da moda e das mais sofisticadas joalherias.

