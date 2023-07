Da Redação

A natureza sempre teve um impacto no DNA humano, principalmente as plantas. E as tradições populares sempre atribuíram a elas grande sensibilidade e poderes medicinais.

Entretanto, a ciência, além de fornecer provas curativas, afirma que elas de algum modo são sensíveis à dor e reagem às demonstrações de amizade, carinho e amor. Vamos tratar com esses requisitos nossas plantinhas e elas irão agradecer.

Parece até um fato ilusório, mas comprovado: em uma plantação de milho no Canadá, depois de serem instalados alto-falantes, as plantas cresceram mais rapidamente e suas sementes ficaram mais abundantes e viçosas.

Uma ótima sugestão para os que acreditam na sensibilidade das plantas. Façam isso e vejam através dos sons suaves captados por elas a magia florescer.

Portanto, a natureza cuida de nós. Vamos preservá-la, admirá-la e respeitá-la.