Com os ensinamentos dos grandes sábios, se descobriu que a natureza desempenha uma fonte de energia poderosa e vital no espírito e na matéria.

E no desenrolar dos tempos, surgiram várias seitas agregadas a ela, em especial uma delas chamada: " Feng Shui". Essa prática busca harmonizar e criar ambientes unidos a ela e seus elementos, que trazem uma sensação de renovação e revitalização a tudo e a todos.

A natureza nos lembra da importância de estarmos em harmonia com o ciclo da vida e com o sopro de Deus, atuando dentro de nós. A Terra é um ser vivo, uma alma que faz parte dela, pulsando a cada minuto, trazendo o "chi" aos seus agregados.

Portanto, vamos nos identificar com atenção, com a personalidade dos lugares onde vivemos e com o nosso ecossistema, pois tudo faz parte do funcionamento biológico da Terra.

RESUMO

A natureza é a alma do nosso habitat. Tudo está ligado a ela.

Vamos olhar nosso espaço e o que está à nossa volta. O que estamos fazendo de bom e ruim?

Não jogue lixo por onde andamos, cuide da área externa de casa, dos jardins, das plantas, do visual das calçadas, etc...

Cuide das florestas, das nascentes, dos animais. Enfim, a natureza traz diretrizes integradas ao nosso DNA material e em nosso pulmão verde chamado Floresta Amazônica.

Sem ela, a Terra seria um eterno deserto. A partir de hoje, vamos desligar o nosso círculo robótico para entrarmos em contato com a natureza.

"VIVA OS GRANDES SÁBIOS E O FENG SHUI!!

VIVA A NOSSA MÃE TERRA, QUE NOS ACOLHE COM CARINHO, PEDINDO SÓ RESPEITO A ELA.

"XÔ, AO VIL PREDADOR E AO DESMATAMENTO, E TODOS AQUELES QUE POLUEM, QUE JOGAM LIXO, QUE MATAM NOSSOS ANIMAIS, COMO SE A TERRA FOSSE DE NINGUÉM. XÔ...XÔ!