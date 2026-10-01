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Dia da pessoa idosa

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Dia da pessoa idosa
Autor Foto: Magnific

Neste dia de hoje 1º de Outubro comemoramos o Dia da Pessoa Idosa. A data foi introduzida há exatos 35 anos pela ONU. Nesta mesma data em 2003 o Brasil introduziu o Estatuto do Idoso, hoje chamado de Estatuto da Pessoa Idosa. O Estatuto trouxe vários avanços no cuidado e proteção à Pessoa Idosa. Filas preferenciais, reserva de unidades do Minha Casa Minha Vida, vagas em estacionamento, meia entrada em shows, teatros e cinemas, acompanhante em hospital, etc. Trouxe também a previsão da pensão alimentícia, devida pelos filhos ao pai idoso que não tem condição de se manter.

No cenário apucaranense, a situação da Pessoa Idosa é desafiadora. Por uma razão simples. Apucarana é mais velha que o Paraná e o Brasil. 17,7% dos moradores têm 60 anos ou mais. No Paraná são 16,5% e no Brasil, 15,8%.

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Temos na Cidade Alta o mesmo número de idosos e de crianças entre 0 e 14 anos. Cerca de 24 mil pessoas em cada grupo. Nos distritos, a proporção de idosos é maior. No Pirapó são 108 idosos para cada criança até 14 anos. Na Caixa de São Pedro 121. No Correia de Freitas 128. No município, os idosos concentram a maioria no centro. No entorno da Praça Rui Barbosa, 35,6% dos moradores são idosos. Na Av. Curitiba são 33,8%, na Av. Munhoz da Rocha 33,1%. Nos loteamentos novos, quase não há idosos. No solo sagrado, apenas 3 a cada 100 moradores têm mais de 60 anos.

A cidade envelhecendo, gera um outro fenômeno. A dificuldade na Saúde. Os idosos são 17,7% da população, mas respondem por 36% das internações: 6.688 de 18.751. Também fica com 46% do gasto hospitalar: R$16,7 milhões de R$36,1 milhões gastos no ano. Ficam mais tempo internados. Com mais de 80 anos, a média é de 4,9 dias. A média geral é de 3,6 dias.

Também cresce a violência contra a Pessoa Idosa no município. Entre 2019 e 2025, as notificações de violência contra pessoas idosas registradas pelo SUS em Apucarana passaram de 25 para 104 por ano, ou seja, 400%. No mesmo período, o aumento foi de 64% no Paraná, e de 81% no Brasil. Nos 207 casos registrados na cidade em 2024 e 2025, 90% das vítimas eram mulheres e 92% das agressões aconteceram dentro de casa. O agressor mais frequente era o filho ou a filha (40% dos casos), seguido do cônjuge (24%). A violência psicológica aparece em 85% das notificações, a física em 33%, a financeira em 20% e a negligência ou abandono em 14%.

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Em ano eleitoral, vale também olhar para idosos em eleições. Dos 94.317 eleitores de Apucarana, cerca de 27% ou seja 25 mil são idosos, quase 8 mil a mais do que os 17.492 eleitores de 16 a 29 anos. Entre os eleitores idosos 11.937 já passaram dos 70 e podem escolher se vão votar, 3.617 têm 80 anos ou mais e 9 eleitores passaram dos 100 anos. Vale registrar que para os aposentados do INSS, votar este ano valerá como prova de vida para manter a aposentadoria.

Temos belas iniciativas na cidade, em termos de políticas públicas para os idosos. Centro Dia para acolhimento, restaurante popular que atende à muitos idosos, o baile da melhor idade todas as semanas, programas de viagens gratuitas, universidade para idosos, passeios, atividades de convivência e artesanato. Também temos aula de ginástica, hidroginástica, natação e dança. Todas gratuitas.

Como uma sociedade civilizada que pretendemos ser, não podemos admitir que aqueles que trabalharam suas vidas todas e criaram as novas gerações cheguem ao final de suas vidas com dificuldades ou sendo pior, sendo agredidos e violentados. Devemos acolhê-los e principalmente protegê-los. Em caso de maus tratos, violência ou denúncias, não pense duas vezes. Disque 100 e denuncie!

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APOSENTADOS Dia da Pessoa Idosa Estatuto do Idoso Políticas Públicas para Idosos Saúde e Envelhecimento violência contra idosos
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